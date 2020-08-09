السيسي يناشد اللبنانيين المخلصين النأي ببلادهم عن الصراعات الإقليمية

المصدر: القاهرة - د ب أ

ناشد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

جاء ذلك خلال مشاركة السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والذي نظمته فرنسا والأمم المتحدة، عبر الفيديو كونفرانس، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث إن الرئيس السيسي دعا المجتمع الدولي إلى بذل ما يستطيع من أجل مساعدة لبنان على النهوض مجدداً من خلال تجاوز الآثار المدمرة لحادث بيروت وإعادة إعمار ما تعرض للهدم.

ووفقا للمتحدث "أكد الرئيس السيسي مجدداً على دعم مصر وتضامنها الكامل مع الشعب اللبناني، واستعدادها التام لتقديم كافة أشكال الدعم من خلال المزيد من المساعدات الطبية والإغاثية اللازمة في هذا الصدد، إلى جانب تسخير إمكاناتها لمساعدة الأشقاء في لبنان في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة".

وناشد السيسي الوطنيين المخلصين في لبنان، على اختلاف مواقعهم، النأي بوطنهم عن التجاذبات والصراعات الإقليمية، وتركيز جهودهم على تقوية مؤسسات الدولة الوطنية اللبنانية، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني عبر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحتمية التي لا مجال لتأجيلها، بما يؤهل لبنان للحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية والدعم الدولي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة لبنان نحو تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء.

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