ترامب: انفجار بيروت ربما كان بسبب "قنبلة"

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الانفجار الكبير في بيروت الذي أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة نحو 4 آلاف، ناجم عن "قنبلة" فيما يبدو.

أضاف ترامب في إيجاز صحافي في البيت الأبيض عن الانفجار: "الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان، كان هجوما مروعا".

وردا على سؤال عن تصوره للانفجار، قال ترامب إنه اجتمع مع بعض العسكريين الأميركيين الذين يعتقدون أن "الانفجار ليس من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع"، وقال للصحافيين إنه بحسب هؤلاء العسكريين الذين لم يذكرهم بالاسم فإن الانفجار ربما كان "هجوما وقنبلة من نوع ما".

وأحالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" الأسئلة إلى البيت الأبيض.

وقال مسؤولان أميركيان تحدثا بشرط عدم الكشف عن شخصيتهما إنه لم يتضح من أين يحصل ترامب على معلوماته، لكن المعلومات الأولية لا توضح على ما يبدو أن الانفجار هجوم.

وقال المسؤولان إن المعلومات إلى الآن متسقة بشكل متقارب مع ما قاله المسؤولون اللبنانيون. وأضافا أن المعلومات لا تزال أولية وقد تتغير بمرور الوقت.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد قال إن 2750 طنا من نترات الأمونيا كانت مخزنة في الميناء "دون إجراءات سلامة" انفجرت، وأكد أن الأمر غير مقبول.

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