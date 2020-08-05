إعلان حالة الطوارئ في بيروت.. وجلسة استثنائية لمجلس الوزراء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دعا الرئيس اللبناني، ميشال عون، لعقد جلسة استثنائية للحكومة لبحث الانفجار الذي حدث أمس في مرفأ بيروت، معلناً حالة الطوارئ في العاصمة لمدة أسبوعين.

وأضاف عون في تغريدة على "تويتر" أنه من غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم تقدّر بنحو 2750 طناً موجودة منذ ست سنوات في مستودع دون إجراءات وقائية، كما توعد "بإنزال أشد العقوبات" بالمسؤولين عن ذلك.

وأوصى مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بإعلان بيروت مدينة منكوبة، كما أعلن حالة طوارئ لمدة أسبوعين في العاصمة، وسلّم مهام الأمن إلى السلطات العسكرية.

وطالب المجلس بتكليف لجنة للتحقيق في الانفجار، على أن تعرض نتائجها خلال خمسة أيام وتتخذ أقصى درجات العقوبات على المسؤولين.

ووقع انفجار ضخم في بيروت، أمس الثلاثاء، أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص، وجرح نحو 4000 آخرين، بالإضافة إلى العديد من المفقودين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news