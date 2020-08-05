شاهد.. محافظ بيروت يجهش بالبكاء ويشبه انفجار المرفأ بـ”المصيبة”

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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أجهش محافظ بيروت، مروان عبود بالبكاء أثناء وصفه حادثة الانفجار التي هزت العاصمة اللبنانية وأسفرت عن عشرات القتلى ومئات المصابين.

وشبّه المحافظ خلال حديثه لقناة سكاي نيوز عربية الانفجار بـالنكبة الوطنية والمصيبة”. 

وأضاف عبود الذي كان متواجداً في مكان الحادثة نناشد الشعب اللبناني أن يتماسك.. نحن أقوياء وسنبقى أقوياء، واصفاً التفجير بما حصل في التفجيرين اللذين تعرضت له مدينتا هيروشيما وناكازاكي في اليابان.

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