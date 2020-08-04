محمد بن زايد: نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تعازيه للشعب اللبناني بضحايا الانفجار الذي وقع اليوم في مرفأ بيروت.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة ونؤكد تضامننا معه.. ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم.. اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه.

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