محافظ بيروت: الانفجار يشبه ما حصل في هيروشيما وناغازاكي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال محافظ بيروت، مروان عبود، إن 10 من عناصر رجال الإطفاء اختفوا ولا معلومات عنهم حتى اللحظة، نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت اليوم، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز عربية".

وأضاف "أن حريقا لوحظ في البداية، بعد ذلك وقع الانفجار الذي لا نعرف أسبابه"، مشيرا إلى أن الانفجار "يشبه ما حصل في اليابان، بهيروشيما وناغازاكي، ويعد نكبة وطنية.

وذرف مروان عبود الدموع على الهواء مباشرة خلال أحد اللقاءات، وختم حديثه بالقول "أناشد الشعب اللبناني بالتماسك.. نحن أقوياء وسنظل أقوياء".

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