سورية تسجل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الاثنين عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
وقالت الوزارة في بيان لها " تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي في سورية إلى 847 إصابة".
واشار البيان إلى شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة في سورية لتصل الوفيات إلى 46.
وقالت الوزارة في بيان لها " تم تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي في سورية إلى 847 إصابة".
واشار البيان إلى شفاء 12 حالة من الإصابات المسجلة ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 268.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة في سورية لتصل الوفيات إلى 46.
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