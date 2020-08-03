السعودية: الوضع الصحي للحجاج مطمئن.. ولا إصابات بـ «كورونا» بينهم

المصدر: مكة المكرمة - واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن، ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الحجاج، حتى أمس، فيما بدأ حجاج بيت الله الحرام، أمس، ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

ورصدت بعثة وكالة الأنباء السعودية في المشاعر المقدسة تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحياً، بوضع مسارات ملونة محددة تُحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم حج 1441هـ.

وبعد الانتهاء من الرمي في مشعر منى توجه ضيوف الرحمن إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعداداً للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وأعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية نجاح المرحلة الأولى لخطتها في حج هذا العام، التي نُفذت في مسجدي نمرة والمشعر الحرام، وشملت العديد من البرامج التوعوية والإرشادية لضيوف الرحمن بلغات عالمية ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة.

وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى نُفذت خلالها برامج توعوية عبر منصات الوزارة الرقمية والقنوات الفضائية بمشاركة علماء ودعاة، إلى جانب نشر المحتوى الدعوي عبر الشاشات الإلكترونية بمسجدي نمرة والمشعر الحرام، وتفعيل خدمة الرد الآلي عبر الرقم المجاني بـ10 لغات عالمية.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد المتعافين في المملكة إلى 240 ألفاً و81 حالة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 1357 حالة مؤكدة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (278 ألفاً و835 حالة، من بينها 35 ألفاً و837 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، وهناك 2011 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 2917 حالة، بإضافة 30 حالة وفاة جديدة، لافتة النظر إلى أنه تم إجراء 36 ألفاً و666 فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت «الصحة» إلى التزام كل شخص عند خروجه من المنزل بلبس كمامة، سواءً كانت طبية أو قماشية أو غطاءً محكماً على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق «موعد» أو زيارة «عيادات تطمن» التي هيأتها الوزارة لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة.

• ملصقات إرشادية أرضية لترتيب توافد الحجيج في رمي الجمرات.

• 1357 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بـ«كورونا» في السعودية.

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