زلزال بقوة 6.4 درجات يهز جنوب الفلبين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة، في وقت مبكر اليوم الأحد، مقاطعة ماغوينداناو في جنوبي الفلبين.

وبحسب المعهد الفلبيني لعلوم الزلازل والبراكين، وقع الزلزال في الساعة 1:08 فجرا بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 543 كم، وعلى بعد حوالي 13 كم جنوب شرقي مدينة كوتاباتو.

وقال المعهد في بيان إن مناطق في بلدات الأبيل وكيامبا ومالونغون في مقاطعة سارانغاني، وتوبي في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية ومدينتي جنرال سانتوس وكورونادال، قد شعرت بالزلزال أيضا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news