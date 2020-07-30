محمد بن زايد يستقبل وزير الجيش الأميركي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر البطين، وزير الجيش في الولايات المتحدة الأميركية، رايان مكارثي.

و بحث سموه و وزير الجيش الأمريكي .. علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزها خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

حضر اللقاء..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و سعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي و سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية.

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