واشنطن تفرض عقوبات على نجل بشار الأسد

المصدر: واشنطن - أ ف ب

ضمت الولايات المتحدة الأربعاء إلى لائحتها السوداء الابن الأكبر للرئيس السوري بشار الأسد، حافظ، البالغ من العمر 18 عاماً، في إطار سلسلة عقوبات جديدة على دمشق، كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وتستهدف العقوبات الأميركية الجديدة 14 كياناً وشخصاً إضافيين، وتأتي بعد عقوبات أولية أعلنت منتصف يونيو مع دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ، والذي يهدف إلى تجفيف موارد حكومة الأسد وموارد داعميه.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، إن العقوبات استهدفت أيضاً الفرقة الأولى بالجيش السوري وكيانات أخرى.

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