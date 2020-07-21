مصر تسجل 603 إصابات جديدة بكورونا و51 حالة وفاة

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم، خروج 512 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news