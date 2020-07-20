بكين تخفض مستوى استجابة الطوارئ لأزمة «كوفيد-19»

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت بلدية العاصمة الصينية بكين، أمس، أن المدينة ستخفض مستوى استجابة الطوارئ لتفشّي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى المستوى الثالث، من المستوى الثاني، بدءاً من اليوم.

وكانت بكين أعلنت المستوى الثاني في 16 يونيو الماضي، بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس مرتبطة بسوق شينفادي لبيع المواد الغذائية بالجملة في منطقة واقعة بجنوب غرب بكين. ومنذ 11 يونيو سجلت العاصمة الصينية ما يصل إلى 335 حالة إصابة على صلة بهذه السوق، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي حالات جديدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال نائب أمين بلدية بكين، ليو باي، خلال مؤتمر صحافي: «بشكل عام، فإن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في بكين ونقلها إلى مناطق أخرى منخفضة، والوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة».

وبعد خفض مستوى استجابة الطوارئ للفيروس، ستعيد بكين فتح المتنزهات والأماكن السياحية وصالات الألعاب الرياضية والمكتبات والمتاحف، لكنها ستحد من عدد المترددين عليها بنسبة 50%. وقال ليو إنه سيتم السماح بعقد مؤتمرات لا يزيد عدد المشاركين فيها على 500، بينما من المتوقع إعادة فتح المعارض ودور السينما وإقامة المباريات الرياضية تدريجياً.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، أمس، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس خلال 24 ساعة، نزولاً من 22 حالة أول من أمس.

وقالت لجنة الصحة المحلية في شينجيانغ إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت في إقليم قوانغدونغ بجنوب البلاد، وإقليم شاندونغ بشرق البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية إن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس بلغت 83 ألفاً و660 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

• بلدية بكين: الوضع العام للتعامل مع الجائحة تحت السيطرة.

• 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البر الرئيس للصين خلال 24 ساعة.

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