السعودية تسجل 40 حالة وفاة و2565 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 40 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالوباء إلى 2447 حالة، وفي حين سجلت سلطنة عمان 10 وفيات و1311 إصابة جديدة بكورونا، أعلنت الكويت عن تسجيل ثلاث وفيات و683 إصابة جديدة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أمس عن تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى تسجيل 2565 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 248 ألفاً و416 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 3057 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 194 ألفاً و218 شخصاً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، أمس، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة جراء الإصابة بالفيروس إلى 308 حالات.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1311 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفاً و504 حالات.

وأضافت أن الإصابات تشمل 1078 حالات لعمانيين، و233 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1322 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 42 ألفاً و772 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في الكويت جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 407 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند، إنه تم تسجيل 683 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 58 ألفاً و904 حالات.

وأشار إلى وجود 137 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق، أمس، أن 639 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 49 ألفاً و20 حالة.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس، تسجيل 75 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في العراق إلى 3691 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 2049 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 90 ألفاً و220.

ولفتت الوزارة إلى أن 1997 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 58 ألفاً و492 حالة.

وفي رام الله أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزارة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة 151 إصابة في القدس و199 إصابة في محافظة الخليل، فيما تتوزع الإصابات المتبقة على بقية محافظات الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن «16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها سبعة على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وبلغ عدد الحالات النشطة بين الفلسطينيين منذ انتشار الفيروس في مارس 7759 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 58 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي من الفيروس 1770. وتنتهي صباح اليوم الأحد حالة الإغلاق الشامل التي فرضتها الحكومة في الضفة الغربية منذ مساء الخميس لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وسمحت فقط للمخابر والصيدليات بالعمل خلالها. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، أمس: «عقدنا اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا لمنع تفشي فيروس كورونا لبحث الإجراءات الوقائية للأسبوع الحالي». ولم يقدم رئيس الوزراء في بيان على صفحته الرسمية على «فيس بوك» طبيعة هذه الإجراءات.

وقال اشتية إنه تم عقد اجتماع «للجنة الوبائيات لدراسة سيناريوهات انتشار الوباء حتى نهاية العام، ووضع خطط للتعامل مع كل سيناريو».

وأوضح: «منحنى الوباء مازال صاعداً، لذا نعمل على رفع قدرات القطاع الصحي ليستطيع التعامل مع أسوأ السيناريوهات، وكذلك تحقيق التوازن بين صحة الناس ومصالحهم الاقتصادية».

وقال: «نأمل من المواطنين أقصى درجة من الالتزام لكسر منحنى الإصابات».

• العراق يسجل 75 حالة وفاة و2049 إصابة جديدة.

• 532 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بين الفلسطينيين.

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