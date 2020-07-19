إندونيسيا تتجاوز الصين بأعلى معدلات إصابة بـ«كورونا» في شرق آسيا

المصدر: عواصم - وكالات

تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم 14 مليون شخص، بينما تجاوزت حصيلة الوفيات 600 ألف شخص، في حين تخطى إجمالي الإصابات بالفيروس في إندونيسيا نظيره في الصين أمس، لتصبح أعلى دولة تسجل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في شرق آسيا.

وتفصيلاً، ذكر إحصاء لـ«رويترز» أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 14 مليون حالة الجمعة، في ما يمثل أول مرة يرتفع فيها عدد حالات الإصابة لمليون حالة في أقل من 100 ساعة.

وقفزت حالات الإصابة من 13 مليون حالة، والتي سجلت في 13 يوليو، إلى 14 مليون حالة خلال أربعة أيام فقط.

ومازالت الولايات المتحدة، التي يوجد بها أكثر من 3.6 ملايين حالة إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بـ«كوفيد-19».

وسجلت الولايات المتحدة عدداً قياسياً عالمياً لحالات الإصابة اليومية تجاوز 77 ألف حالة إصابة جديدة الخميس، تليها البرازيل والهند.

وحسب أحدث حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية، أمس، تجاوزت الوفيات بكورونا في العالم 600 ألف حالة.

وفي إندونيسيا تخطى إجمالي الإصابات بفيروس كورونا نظيره في الصين أمس، لتصبح أعلى دولة تسجل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في شرق آسيا بإجمالي بلغ 84882 حالة إصابة، في حين قالت السلطات إن معدل الإصابات الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بسبب الحالات التي لم يجر رصدها.

وسجلت بيانات فريق العمل على رصد حالات «كوفيد-19» في البلاد 1752 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، و59 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4016 وفاة.

وكان إجمالي الإصابات في الصين، التي سجلت فيها حالات الإصابة بالفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي قد بلغ 83644 إصابة، و4634 وفاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم فريق العمل أحمد يوريانتو: «هناك احتمالية بوجود حالات إصابة بالفيروس دون أعراض لم يجر رصدها»، مضيفاً أن السلطات ماضية في وضع الأولوية لعملية تتبع المخالطين.

وأرجأ محافظ جاكرتا أنيس باسويدان هذا الأسبوع تخفيف المزيد من الإجراءات، بما في ذلك تأجيل إعادة فتح دور العرض السينمائي، حيث سجلت العاصمة 346 حالة إصابة جديدة أمس، وهي أعلى حصيلة يومية، وثماني وفيات جديدة.وفي الصين شهدت منطقة شينغ يانغ بالغرب ارتفاعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا هذا الأسبوع، حيث سجلت 16 إصابة جديدة أمس، حسب اللجنة الصحية الوطنية.

وذكرت السلطات الصحية بمنطقة شينغ يانغ في بيان، أن المنطقة كانت قد شهدت 93 حالة مؤكدة، منها 17 حالة نشطة.

وذكرت السلطات أمس، أن 269 شخصاً يخضعون حالياً لإشراف طبي، فيما تحاول منطقة شينغ يانغ الحد من انتشار الفيروس في واحدة من أكثر المناطق التي تخضع للمراقبة في العالم.

وشهدت أورومتشي، عاصمة شينغ يانغ التي تضم 3.5 ملايين شخص، إغلاقاً منذ يوم الخميس بعد إصابة شخص في منتصف الأسبوع بالفيروس، وعدم ظهور أعراض على أربعة أشخاص، ومنذ ذلك الحين ظهرت حالات أخرى.

وفي سويسرا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 33 ألفاً و382 حالة أمس،بينما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 243 ألفاً و967 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.وفي إسبانيا وصل عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 260 ألفاً و255 حالة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 28 ألفاً و420 حالة.

من جهتها سجلت كوريا الجنوبية 39 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.

• لأول مرة.. العالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة.

• الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في شينغ يانغ.

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