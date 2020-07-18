عشية انتخابات مجلس الشعب.. مقتل شخص وإصابة آخر بتفجير عبوتين في دمشق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قتل شخص وأصيب آخر بجروح بليغة نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين في منطقة نهر عيشة بدمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية سانا مساء السبت.

وقالت الوكالة إن عبوتين ناسفتين انفجرتا بجانب أحد الأكشاك مقابل جامع أنس بن مالك بمنطقة نهر عيشة بدمشق ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر نقل إلى مشفى المجتهد لتلقي العلاج.

وياتي الانفجاران عشية انتخابات مجلس الشعب السوري، حيث سينتخب السوريون الأحد مجلس شعب جديدا في استحقاق يتزامن مع مرور عشرين عاماً على تولي الأسد سدّة الرئاسة.

ويخوض 2100 مرشحّ، بينهم رجال أعمال بارزون مدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات الغربية، سباق الوصول إلى البرلمان، في استحقاق يجري كل أربع سنوات.



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