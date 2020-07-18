الكويت: أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري في الكويت الشیخ علي جراح الصباح، بأنه صدر أمر أمیري بالاستعانة بسمو ولي العھد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الدستورية مؤقتا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) اليوم السبت.

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح في وقت سابق اليوم قوله، « أن سمو أمير البلاد قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه».

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