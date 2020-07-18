قتلى وجرحى في أعمال عنف بالعراق
شهدت الأوضاع الأمنية في العراق تدهوراً بعد فترة هدوء نسبي ملحوظ ساد العراق في الأسبوعين الماضيين. فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع، مساء أمس الجمعة، مصرع آمر لواء 59 بالجيش العراقي في هجوم إرهابي في منطقة الطارمية شمال العاصمة بغداد، فيما توفي جنديان متأثران بإصابتيهما جراء الهجوم الذي استهدف الضابط المذكور.
من جانبه أفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش العراقي استخدمت الهاونات في محاولة منها للسيطرة على أماكن تواجد القناصة في المنطقة. وفي منطقة البلديات شرق بغداد أصيب مدني جراء هجوم بأسلحة كاتمة. وفي محافظة البصرة أفاد مصدر أمني، ان شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة نزاع عشائري بمنطقة العالية وسط البصرة، ووفاة طفلة وإصابة والدها بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مثبتة في دراجة هوائية في قضاء ابي الخصيب جنوب مركز المحافظة.
وقتل شخصان وأصيب ثلاثة بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها قرب قضاء الشرقاط إلى الشمال من مركز محافظة صلاح الدين.
أما في محافظة التأميم شمال العراق، فقد أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم مسلح بعد تقييدهم وإطلاق النار المباشر عليهم في الرأس، وذلك داخل مشتل يمتلكه أحد الضحايا شمال مدينة كركوك، مركز المحافظة.
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