قتلى وجرحى في أعمال عنف بالعراق

المصدر: بغداد - وام‏

شهدت الأوضاع الأمنية في العراق تدهوراً بعد فترة ‏هدوء نسبي ملحوظ ساد العراق في الأسبوعين الماضيين.‏ فقد أعلنت خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع، مساء أمس الجمعة، مصرع آمر لواء 59 بالجيش ‏العراقي في هجوم إرهابي في منطقة الطارمية شمال ‏العاصمة بغداد، فيما توفي جنديان متأثران بإصابتيهما جراء الهجوم الذي استهدف الضابط المذكور.‏

من جانبه أفاد مصدر أمني بأن قوات الجيش العراقي استخدمت الهاونات في محاولة منها للسيطرة ‏على أماكن تواجد القناصة في المنطقة.‏ وفي منطقة البلديات شرق بغداد أصيب مدني جراء هجوم بأسلحة كاتمة‎.‎ وفي محافظة البصرة أفاد مصدر أمني، ان شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة نزاع ‏عشائري بمنطقة العالية وسط البصرة، ووفاة طفلة وإصابة والدها بانفجار عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مثبتة في ‏دراجة هوائية في قضاء ابي الخصيب جنوب مركز المحافظة‎.‎

وقتل شخصان وأصيب ثلاثة بينهم طفلان بانفجار عبوة ناسفة على سيارة كانوا يستقلونها ‏قرب قضاء الشرقاط إلى الشمال من مركز محافظة صلاح الدين‎.‎

أما في محافظة التأميم شمال العراق، فقد أفاد مصدر أمني بمقتل ثلاثة أشخاص بهجوم ‏مسلح بعد تقييدهم وإطلاق النار المباشر عليهم في الرأس، وذلك داخل مشتل يمتلكه أحد ‏الضحايا شمال مدينة كركوك، مركز المحافظة‎.

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