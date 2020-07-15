مصادر لـ"رويترز": استقالة رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ

المصدر: تونس - رويترز

قالت مصادر سياسية لرويترز اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ تقدم باستقالته للرئيس قيس سعيد بعد خلاف قوي مع حزب النهضة الإسلامي الذي بدأ مساعي لسحب الثقة منه.

ومن المتوقع أن يعين الرئيس التونسي شخصية أخرى في الأيام القليلة المقبلة‭‭

وفي سياق متصل، قال مصدر حكومي إن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تقديم استقالته.

وكشف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الفخفاخ يتجه لإعلان استقالته رسمياً في وقت لاحق اليوم.

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