بريطانيا تفرض وضع الكمامات في المتاجر.. وغرامات على المخالفين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قررت الحكومة البريطانية جعل وضع الكمامة إلزاميا في المتاجر في إنكلترا اعتبارا من 24 يوليو لتجنب عودة انتشار وباء كوفيد-19، وقد أشيد بهذا الإجراء، أمس الثلاثاء، بأنه مفيد لكنه جاء متأخرا.

وقد فُرض وضع الكمامة منذ 15 يونيو في وسائل النقل العام فقط وأوصت السلطات بوضعها في الأماكن العامة المغلقة.

حول أسباب الانتظار عشرة أيام، قال وزير البيئة جورج أوستيس: "نريد أن نعطي الناس بعض الوقت للاستعداد".

وأضاف "لقد تطورت الأدلة والإدراك حول فائدة الكمامات، فيما نقوم برفع تدابير الإغلاق والسماح بفتح المزيد من الأماكن، نحتاج أيضا إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها للحد من انتقال الفيروس والتحكم به".

وهذا الإجراء لن يطبق على الحانات والمطاعم ولا على موظفي متاجر السوبرماركت، وفق ما قال يوستيس لشبكة "بي بي سي".

وسيواجه المخالفون غرامة تصل إلى 100 جنيه استرليني (110 يورو)، كما هي الحال مع وسائل النقل العام.

يشار إلى أن وضع الكمامات إلزامي في اسكتلندا وفي العديد من البلدان الأوروبية.

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