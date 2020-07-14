تنفيذ أول حكم إعدام اتحادي في أميركا منذ 17 عاما

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت متحدثة باسم مكتب السجون الأميركية إن الحكومة الاتحادية نفذت أول حكم إعدام منذ 17 عاما بحق دانيال لي المدان بالقتل وذلك بعدما مهدت المحكمة العليا الطريق لتطبيق العقوبة في قرار أصدرته الساعة الثانية من صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت المتحدثة كريستي بريشيرز عبر الهاتف إن وفاة لي أعلنت في الساعة 8:07 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1207 بتوقيت غرينتش).

وكانت محكمة استئناف في ولاية إنديانا الأميركية، قد أصدرت حكمًا بإلغاء قرار للقاضية الفيدرالية، جين ماغنوس ستينسون، ينص على تأجيل إعدام السجين دانييل لي، الذي كان ينتمي إلى جماعة عنصرية وأدين عام 1997 بتهمة قتل عائلة من 3 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها.

وسبق أن أصدرت ستينسون حكمًا بتأجيل تنفيذ الإعدام بعد استجابة لطلب تقدم به بعض أقارب ضحايا لي، حيث أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم لفيروس كورونا بسبب حضور عملية الإعدام.

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