104 وفيات و6509 إصابات جديدة بـ «كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو - وام

أعلنت روسيا، أمس، تسجيل 104 حالات وفاة و6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، ما يمثل انخفاضاً في الوفيات والإصابات، مقارنة مع معدلات، أول من أمس، والتي بلغت 130 حالة وفاة، و6615 إصابة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات، تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 11439 حالة وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 733 ألفاً و699 إصابة، مع وصول عدد المتعافين إلى أكثر من 504 آلاف، بعد تسجيل 2960 حالة شفاء جديدة، أول من أمس.

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