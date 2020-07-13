إلزام القادمين إلى سيدني بدفع آلاف الدولارات للحجر الصحي

المصدر: سيدني - وكالات

أعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، أمس، أن القادمين جواً إلى مدينة سيدني الأسترالية سيجري إلزامهم بدفع آلاف الدولارات، مقابل الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لمدة 14 يوماً.

وقالت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجكليان للصحافيين، إنه بداية من منتصف ليل 18 يوليو الجاري، سيُفرض على الأفراد 3000 دولار أسترالي مقابل إقامتهم، مع رسوم إضافية بقيمة 1000 دولار أسترالي للمرافق، وستدفع العائلات المكونة من أربعة أفراد 5000 دولار أسترالي مقابل الإقامة أثناء الحجر الصحي الإلزامي. وتكفلت حكومة الولاية حتى الآن بتغطية كُلفة إقامة المسافرين في الفنادق، لكن الكُلفة بلغت أكثر من 50 مليون دولار أسترالي، حيث أقام أكثر من 33 ألف مسافر في الفنادق أثناء الحجر الصحي منذ تفشي فيروس كورونا. وقالت بيريجكليان: «لقد مُنح السكان الأستراليون الكثير من الوقت للعودة إلى وطنهم، ونشعر أنه من العدل أن يقوموا بتغطية بعض تكاليف إقامتهم في الفنادق».

وتتحمل سيدني معظم عبء استقبال الرحلات الجوية الدولية إلى أستراليا. وأغلقت ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد، مطارها الدولي حتى أواخر هذا الأسبوع الجاري بسبب إجراءات الإغلاق على مستوى المدينة.

وتم إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز في محاولة لمنع انتشار تفشي المرض من ملبورن. وسجلت فيكتوريا 273 حالة جديدة الليلة قبل الماضية وحالة وفاة واحدة. وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في أستراليا 9553 حالة، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الوفيات في أستراليا بلغ 107، بينما تعافى 7724 من المرض.

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ألف مسافر أقاموا بالفنادق أثناء الحجر الصحي في نيو ساوث ويلز.

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