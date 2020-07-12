مصر تسجل 923 إصابة جديدة بـ "كورونا" و67 حالة وفاة

المصدر: القاهرة - وام

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس "كورونا" المستجد، إضافة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد إن 602 متعافين من الفيروس خرجوا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 23876 حالة .

ولفت مجاهد إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" المستجد حتى اليوم السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news