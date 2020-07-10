إردوغان يعلن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الجمعة، فتح كنيسة آيا صوفيا في إسطنبول أمام المسلمين لأداء الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة تركية وضعها الحالي كمتحف.

وقال إردوغان في بيان نشر عبر «تويتر»: «تقرر أن آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة».

وأعلن الرئيس التركي إن أول صلاة ستقام في آيا صوفيا في 24 يوليو.

وأضاف إردوغان إن آيا صوفيا الذي يرجع تاريخه إلى قرابة 1500 عام سيظل مفتوحا للمسلمين والمسيحيين وكل الأجانب،

وقال أن تركيا مارست حقها السيادي في تحويله إلى مسجد.

وكانت أعلى محكمة إدارية في تركيا، قد أصدرت الجمعة، قرارا ينزع صفة «المتحف» عن كاتدرائية «آيا صوفيا».

وألغت المحكمة التركية القرار الذي صدر سنة 1934 وقضى بتحويل الكاتدرائية السابقة إلى متحف في مدينة إسطنبول.



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