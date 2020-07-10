«الصحة العالمية» تشكّل لجنة لتقييم التعامل مع وباء «كوفيد-19»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنها تعمل على تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة تعاملها مع جائحة مرض «كوفيد-19»، وكذلك استجابة الحكومات لها، والسماح بـ«تجنب مآسٍ مماثلة في المستقبل»، في وقت تواجه المنظمة انتقادات شديدة لطريقة تعاملها مع الأزمة الصحية.

يأتي ذلك مع تخطي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة رسمياً في العالم 12 مليون إصابة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

وتفصيلاً، قال المدير العام لمنظمة الصحة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، متحدثاً إلى دبلوماسيي الدول الأعضاء «يشرفني أن أعلن أن رئيسة الوزراء السابقة (النيوزيلندية)، هيلين كلارك، والرئيسة السابقة (الليبيرية)، إيلن جونسون سيرليف، وافقتا على تولي رئاسة لجنة التقييم التي نطلق عليها اسم اللجنة المستقلة للاستعداد للأوبئة العالمية والتعامل معها».

وقال: «لا يمكنني تصوّر شخصيتين أكثر استقلالية لإجراء هذا التقييم النزيه ومساعدتنا على فهم ما جرى، وما يجدر بنا القيام به لتفادي مثل هذه المآسي في المستقبل».

وتعرضت منظمة الصحة لانتقادات حادة منذ بدء الأزمة الصحية في أواخر 2019 أخذت عليها، بصورة خاصة، تأخرها في التوصية بوضع الكمامات. واتهمتها الولايات المتحدة بالتساهل حيال الصين، البؤرة الأولى للفيروس، وبالتأخر في إعلان حال طوارئ صحية عالمية.

وقال غيبريسوس في تلميح إلى الولايات المتحدة: «لن نتمكن من التغلب على الجائحة إن كنا منقسمين»، محذراً بأن «انقسامات» الأسرة الدولية تسهم في استمرار تفشي الوباء.

وأضاف «التهديد الأكبر الذي نواجهه اليوم ليس الفيروس نفسه، بل نقص الزعامة والتضامن».

في الأثناء، أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا، أمس، أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 12 مليون حالة، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات تجاوز 12 مليوناً و41 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 6.6 ملايين، فيما اقترب عدد الوفيات من 550 ألفاً.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا.

كما تتصدر أميركا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وتضاعف عدد الإصابات المعلنة في العالم منذ 31 مايو وسجل ما يزيد على 1.3 مليون إصابة جديدة في الأيام السبعة الأخيرة.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بمرض «كوفيد-19»، يوم الأربعاء، وهو أعلى رقم للحالات تسجله دولة واحدة في يوم واحد.

وتواجه الولايات المتحدة صيفاً كئيباً وزيادة في حالات الإصابة، واضطر كثير من الولايات إلى إغلاق جزء من النشاط الاقتصادي مرة أخرى، تاركة بعض العمال دون رواتب.

وبالإضافة إلى ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة في ولاية فلوريدا، سجلت ولاية تكساس أكثر من 9500 إصابة وسجلت ولاية كاليفورنيا أكثر من 8500 حالة جديدة. وشهدت الولايتان أيضاً أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس في يوم واحد. وكان يوم الأربعاء ثاني يوم على التوالي تقفز فيه الوفيات في الولايات المتحدة لأكثر من 900، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو، وفقاً للإحصاء.

وشهدت ولايات تنيسي ووست فرجينيا ويوتا زيادات يومية قياسية في الحالات الجديدة، وترتفع الإصابات في 42 ولاية من بين 50 ولاية.

وبلغ إجمالي الإصابات، يوم الأربعاء، 60020، فيما لم يبلغ عدد قليل من الحكومات المحلية بعد عن الحالات.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 288 ألفاً و511 حالة، أمس، وبحسب البيانات فإن الوفيات جراء الفيروس وصلت إلى 44 ألفاً و602.

وفي بكين، قالت سلطات الصحة الصينية إن الصين سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال يوم 8 يوليو، مقارنة بسبع حالات قبلها بيوم.

ووفقاً للجنة الصحة العامة فإن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إسبانيا، إلى 252 ألفاً و513 حالة، وأن عدد الوفيات وصل إلى 28 ألفاً و396.

كما وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا إلى 242 ألفاً و149 حالة، وأن الوفيات بلغت 34 ألفاً و914 حالة.

وأعلنت روسيا، أمس، تسجيل 6509 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 707 آلاف و301، وهو رابع أكبر حصيلة في العالم.

من جهتها، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أمس، اكتشاف 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 293 ألفاً و13 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران بلغ 250 ألفاً و458 إصابة، وأضافت أن 221 شخصاً توفوا بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12 ألفاً و305 حالات.

الإصابات بالفيروس في أميركا ترتفع أكثر من 60 ألفاً في يوم واحد، لتسجل رقماً قياسياً جديداً.

الصين تسجل 9 حالات «كورونا» جديدة.. وعدد المصابين في إيران تخطّى ربع مليون.

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