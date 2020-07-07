الولايات المتحدة تنسحب رسميا من منظمة الصحة العالمية

المصدر: واشنطن - وكالات

انسحبت الولايات المتحدة رسميا من منظمة الصحة العالمية، منفّذة تهديدها للهيئة الأممية على خلفية إدارتها لأزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن سناتور أميركي الثلاثاء.

وجاء في تغريدة عبر «تويتر» للسناتور روبرت ميننديز، كبير الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية أن «الكونغرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة».

وأضاف ميننديز في تغريدته: «هذا لن يحمي حياة أو مصالح الأميركيين، إنه – القرار- يترك الأميركيين مرضى وأميركا وحيدة».

ونص قرار الكونغرس عند الانضمام إلى المنظمة في عام 1948، بأنه يمكن للولايات المتحدة الخروج منها بعد الإخطار، بشرط أن يتم الوفاء بالالتزامات المالية الأميركية بالكامل للسنة المالية الحالية للمنظمة.

وفي شهر مايو الماضي، أصدر ترامب، قرارا بإنهاء العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة قررت إنهاء علاقتها مع منظمة الصحة العالمية، لأنها منظمة لم تقم بدورها الملائم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتعد الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لمنظمة الصحة العالمية بشكل عام.



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