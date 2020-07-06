مقرب من عائلة صدام حسين: خبر إطلاق سراح زوج حلا غير صحيح

المصدر: متابعات – سمير سعيد

نفى مصدر مقرب من عائلة رئيس النظام العراقي السابق، صدام حسين، لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إطلاق سراح المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، زوج البنت الصغرى للرئيس، من أحد سجون العراق.

وأوضح المصدر الذي تحفظ عن كشف اسمه، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن خبر الإفراج عن المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، وهو زوج ابنة الرئيس العراقي للنظام السابق، حلا صدام حسين، من قبل السلطات العراقية هو خبر غير صحيح.

وقال المصدر، إن خبر الإفراج عنه غير صحيح، حتى الآن لم يطلق سراح جمال مصطفى، ولا يزال في أحد سجون العراق.

وذكرت تقارير عراقية، الخميس الماضي، أنه تم الإفراج عن المقدم جمال مصطفى عبد الله السلطان، وهو زوج ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

وكان السلطان مسؤولا عن ملف شؤون القبائل والعشائر في زمن النظام العراقي السابق.

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