فرض العزل العام في ثاني إقليم بإسبانيا خلال يومين

المصدر: مدريد - رويترز

فرضت منطقة غاليسيا في شمال غرب إسبانيا قيودا على نحو 70 ألف شخص اليوم الأحد عقب تفش لمرض كوفيد-19، وذلك بعد يوم واحد من فرض إقليم كتالونيا أيضا إجراءات عزل عام محلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولن يسمح لسكان (أ مارينا) على الساحل الشمالي لإسبانيا في منطقة لوغو بمغادرة المنطقة منذ منتصف ليل الأحد وحتى يوم الجمعة، وذلك قبل يومين من الانتخابات المحلية التي تشهدها غاليسيا في 12 يوليو .

وقالت الحكومة الإقليمية إنه سيسمح للسكان بالتنقل داخل المنطقة، ولن يسمح بالخروج من المنطقة أو الدخول إليها إلا لمن يحتاجون للسفر إلى أعمالهم.

وقال وزير الصحة في الإقليم خيسوس باثكيث ألموينيا في مؤتمر صحافي اليوم الأحد إن أكبر حالات التفشي للمرض مرتبطة بعدة حانات في المنطقة. وذكرت السلطات الصحية الإقليمية أن هناك 258 حالة إصابة في غاليسيا، من بينها 117 حالة في لوغو.

وقالت السلطات إنه سيجري خفض تشغيل المقاهي والمطاعم إلى نسبة 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وسيفرض على الناس ارتداء كمامات، حتى وإن كانوا في الهواء الطلق على الشواطئ أو عند حمامات السباحة.

وسجلت إسبانيا 205545 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و28385 حالة وفاة طبقا لبيانات وزارة الصحة، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تضررا من الفيروس في أوروبا.

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