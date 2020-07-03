انفجارات ضخمة في مصنع ألعاب نارية بتركيا

المصدر: إسطنبول - رويترز

هزت سلسلة انفجارات ضخمة مصنعا للألعاب النارية في إقليم صقاريا بشمال غرب تركيا اليوم الجمعة حيث أصيب أكثر من 40 شخصاً بجروح، وفق ما أعلنت السلطات، مضيفةً أن 150 موظفاً على الأقل كانوا في الموقع لحظة وقوع الانفجارات.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن جتين أوقطاي كالديريم حاكم الإقليم قوله إن ما يتراوح بين 150 و200 شخص كانوا داخل المجمع الواقع في منطقة هيندك في صقاريا.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات. وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.

وقالت الأناضول إن العديد من سيارات الإسعاف ومركبات الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث بعد الانفجارات التي سُمعت على مسافة تصل إلى 50 كيلومترا.

وذكر كالديريم «هناك ما بين 150 إلى 200 شخص (في الموقع) حسب معلومات من صاحب المصنع ولكن لا يمكننا التدخل لأن الانفجارات مستمرة».

وذكرت الأناضول أن وزراء الداخلية والصحة والعمل توجهوا إلى صقاريا لمتابعة الوضع.

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