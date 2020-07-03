إصابة 30 أميركياً في قاعدة جوية بالكويت بفيروس #كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية بوزارة الدفاع الأميركية النقيب البحري ويليام أوربان أن نحو 30 من أفراد القوات الأميركية في قاعدة أحمد الجابر الجوية أصيبوا بكورونا وفق ما نقلته صحيفة القبس الكويتية عن صحيفة Air Force Times الأميركية.

وقال أوربان «تطورت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من حجم ارقام الإصابات، لافتا إلى التدابير الوقائية التي يلتزم بها ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة والتغييرات داخل مرافق تناول الطعام.

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