الصين تحث على زيادة فحوص «كورونا» استعــداداً لتـفـشٍّ محتمل للفيروس

المصدر: عواصم - وكالات

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، في مختلف أنحاء العالم، 10 ملايين و663 ألفاً و838 حالة أمس، وفيما حثت الصين على زيادة طاقة الفحوص لـ«كورونا» استعداداً لتفشٍّ محتمل للفيروس، سجلت الولايات المتحدة نحو 52 ألفاً و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء.

ووفقاً لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ«كورونا» في مختلف أنحاء العالم بلغ 10 ملايين و663 ألفاً و838 حالة أمس، وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في العالم جراء الفيروس بلغت 515 ألفاً و504 حالات.

وفي الصين، قالت السلطات الصحية، أمس، إن الحكومات المحلية والمؤسسات الطبية يجب أن تزيد الطاقة الاحتياطية لفحوص فيروس كورونا استعداداً لزيادة الطلب عليها وسط حالات تفشٍّ محتملة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في توجيهات على موقعها الإلكتروني إنه يتعين على السلطات المحلية وضع خطط طوارئ، لتتمكن بسرعة من زيادة طاقتها من اختبارات الحمض النووي.

وفي الولايات المتحدة، سُجّلت نحو 52 ألفاً و898 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ بداية الوباء، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات بـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة إلى نحو 2.7 مليون.

وسجّلت الولايات المتحدة أيضاً 706 وفيات بالفيروس في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 128 ألفاً و28.

ويُعتبر عدد حالات الإصابة المكتشفة حديثاً في الولايات المتحدة، أعلى من أيّ وقت مضى منذ ظهور الوباء. كذلك فإن عدد الحالات التي تتطلب دخول المستشفيات يتزايد في عدد من بؤر الوباء، كما هو الحال في هيوستن (تكساس) وفينيكس (أريزونا).

من جانبها، أعلنت وزارة الصحّة البرازيليّة أنّ حصيلة وفيات «كوفيد-19» تجاوزت 60 ألفاً الأربعاء، بعد تسجيل البلاد 1038 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لوفيات «كوفيد-19» في البرازيل إلى 60 ألفاً و632.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 314 ألفاً و992 حالة، حتى صباح أمس، وأشارت البيانات إلى أن الوفيات جراء الفيروس بلغت 43 ألفاً و991 حالة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في اليابان 18 ألفاً و741 حالة، وأن عدد الوفيات بلغ 976 حالة، بينما تعافى 16 ألفاً و563 شخصاً.

وقال مسؤول من حكومة طوكيو إن المدينة سجلت إصابة 107 أشخاص آخرين بالفيروس أمس، وهي أعلى زيادة يومية منذ شهرين في المدينة التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في اليابان.

وأعلنت روسيا، أمس، تسجيل 147 حالة وفاة و6760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل انخفاضاً ملموساً في الوفيات، وارتفاعاً في الإصابات، مقارنة مع معدلات أول من أمس 216 وفاة و6556 إصابة.

وفي ألمانيا، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 195 ألفاً و893 حالة، وأن عدد حالات الوفاة الناجمة بلغ 8995 حالة.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا، إلى 249 ألفاً و659 حالة أمس، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفاً و364 حالة.

وفي فرنسا، وصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 203 آلاف و826 حالة، وبلغت الوفيات 29 ألفاً و864 حالة.

وفي الهند، تجاوزت حصيلة حالات الإصابة بـ«كورونا» 600 ألف حالة أمس، حيث بدأ الفيروس في الانتشار بوتيرة سريعة مع بدء تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً.

- حالات الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا تبلغ 43 ألفاً و991 حالة.. و 314 ألفاً و992 إصابة.

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حالة وفاة و6760 إصابة جديدة بـ«كورونا» في روسيا.. وحصيلة الوفيات في البرازيل تتجاوز 60 ألفاً.

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