كوريا الجنوبية تبدأ محادثات لشراء «ريمديسيفير» في أغسطس

المصدر: سيؤول - رويترز

قالت هيئة الرقابة على الأدوية الكورية الجنوبية، أمس، إن سيؤول بدأت بتوزيع عقار ريمديسيفير لعلاج مرض «كوفيد-19»، الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، الذي تلقته كمنحة من شركة جلعاد ساينسز، وتعتزم بدء محادثات لشراء إمدادات إضافية في أغسطس.

وكوريا الجنوبية هي الدولة الأولى في العالم التي تحدد موعداً للمحادثات مع «جلعاد». وقالت الشركة هذا الأسبوع إنها حددت سعراً للدواء يبلغ 390 دولاراً للعبوة الواحدة في الدول المتقدمة، ووافقت على تخصيص كل إنتاجها تقريباً من الدواء للولايات المتحدة في الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المتوقع أن يزيد الطلب على ريمديسيفير، وهو من بين عدد قليل من الأدوية القادرة على تغيير مسار مرض «كوفيد-19». وحصل الدواء على تصريح بالاستخدام في حالات الطوارئ في دول عدة، كما حظي بموافقة كاملة في اليابان، بعد أن أظهرت تجارب سريرية أنه يقلص فترة بقاء المريض بالمستشفى.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المرضى المصابين بحالات شديدة من «كوفيد-19» هم فقط الذين يمكنهم الحصول على الدواء، ولدى كوريا الجنوبية في الوقت الراهن 33 مريضاً فقط في هذه الحالة.

ولم توضح المراكز عدد الجرعات التي حصلت عليها من الشركة الأميركية.

واستناداً إلى أنماط العلاج المتبعة حالياً لعلاج فيروس كورونا المستجد يحتاج المريض الواحد الى جرعات تصل قيمتها إلى 2340 دولاراً.

- الدواء حصل على تصريح بالاستخدام في دول عدة.

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