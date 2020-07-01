السلمي يدعو لموقف موحد ضد التدخلات في سيادة الدول العربية

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن العالم العربي يمر بظروف دقيقة والبرلمان يدرك المسؤولية الملاقاة على عاتقه ولذلك يعمل على تعزيز التكامل العربي وبناء موقف موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة العربية والدفاع عن قضاياها والتصدي للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني الذي يوافق 30 يونيو من كل عام.

وثمن السلمي عالياً الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم، والدور والجهد المقدر الذي يضطلعون به في إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي، ويقدم لهم تحية إجلال وتقدير في هذا اليوم العالمي للعمل البرلماني.

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