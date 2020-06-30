"فاوتشي" يحذر من 100 ألف إصابة يومية بـ"كورونا" في أميركا

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حذّر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي من أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) البالغة حاليا 40 ألفا قد ترتفع إلى 100 ألف ما لم تتّخذ تدابير جديدة لاحتواء الجائحة.

وقال فاوتشي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لن أفاجأ ببلوغنا مئة ألف إصابة في اليوم إن لم نعكس التوجه".

وتابع: "أنا قلق للغاية لأن الأمور يمكن أن تزداد سوءا".

ورفض عضو خلية مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة التكهن بعدد الوفيات الذي يمكن أن ينجم عن موجة التفشي الحالية، لكن تقديرات نشرها الأسبوع الماضي مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تفيد بأن حصيلة وفيات كوفيد-19 على الأراضي الأميركية يمكن أن تبلغ ما بين 130 ألفا و150 ألف وفاة بحلول 18 يوليو المقبل. ومعلوم أن الحصيلة الحالية للوفيات تبلغ 126 ألفا.

وحاليا، تشكّل الإصابات الإضافية المسجّلة في ولايات كاليفورنيا وأريزونا وتكساس وفلوريدا نصف الحصيلة الإجمالية للإصابات اليومية على الأراضي الأميركية.

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