"الأغذية العالمي": 270 مليون شخص مهددون بالجوع جراء كورونا

المصدر: جنيف - وام

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن عدد الجياع فى العالم قد يزيد بشكل هائل وغير مسبوق نتيجة للآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا خاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأكد البرنامج فى بيان اليوم وزعه فى جنيف أنه بصدد أكبر استجابة إنسانية في تاريخه في ظل زيادة أعداد الأشخاص الذين يساعدهم وبما يصل إلى 183 مليون شخص، مقارنة مع 79 مليونا فقط في العام الماضي 2019.

وحث البرنامج الجهات المانحة على توفير تمويل قيمته 4.9 مليار دولار فى الأشهر الستة المقبلة لأجل برامجه فى 83 دولة.

وحذر من أن عدد المهددين بالجوع وفقا لتقديرات جديدة قد يرتفع إلى قرابة 270 مليون شخص حول العالم بزيادة نسبتها 82 % مقارنة بما كان قبل الوباء. وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في العالم قد ارتفع بالفعل لنحو 70 % على مدى السنوات الأربع الماضية.

وقال البرنامج إن الارتفاعات في الجوع واضحة فى غرب ووسط إفريقيا حيث شهدت قفزة بنسبة 135% في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكذلك في جنوب إفريقيا حيث كان هناك ارتفاع بنسبة 90%.

وأكد المدير التنفيذى للبرنامج ديفيد بيسلى أن هذة الأزمة غير المسبوقة عالميا هي بحاجة إلى رد سريع واستجابة غير مسبوقة كذلك.

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