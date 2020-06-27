3927 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 3927 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 178 ألفاً و504 حالات، من بينها 54 ألفاً و865 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، بينها 2283 حالة حرجة والبقية حالتهم الصحية مطمئنة.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 1657 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 122 ألفاً و128 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الحالات الجديدة المؤكدة بلغت نسبة كبار السن فيها 5%، والأطفال 10%، والبالغين 85%.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 1511 حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أشارت الوزارة إلى أنه تمت إضافة فحوص جديدة بعدد 44275 فحصا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية حتى الآن إلى 1562504 فحوصات.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3927) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (37) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1657) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (122,128) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/7KcZHfL1L7 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 27, 2020

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