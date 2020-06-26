أميركا تواجه "مشكلة خطيرة" مع ازدياد إصابات "كورونا"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تواجه الولايات المتحدة "مشكلة خطيرة" مع ازدياد حالات الإصابات بفيروس كورونا في ولايات جنوبية وغربية، حسبما أعلن كبير الخبراء الحكوميين انتوني فاوتشي، اليوم الجمعة.

وقال فاوتشي "نواجه مشكلة خطيرة في مناطق معينة" لافتا إلى أنه فيما بعض المناطق أفضل حالا بكثير من مناطق أخرى، فإن البلاد برمتها مترابطة ولا تزال تواجه مخاطر. وأضاف "نحن جميعا نواجه تلك (المشكلة) والطريقة الوحيدة لوضع حد لها هي بالعمل سوياً".

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