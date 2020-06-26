«حادث خطير».. هجوم طعن في غلاسكو.. والشرطة الاسكتلندية تقتل المنفذ

المصدر: غلاسكو - وكالات

أعلنت الشرطة الاسكتلندية الجمعة أنّ مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب ستة أشخاص بينهم شرطي في «حادث خطير» في مدينة غلاسكو في اسكتلندا.

وقال مساعد قائد الشرطة ستيف جونسون في بيان «الشخص الذي قتل برصاص الشرطة المسلحة لقى مصرعه. هناك ستة اشخاص اخرين في المستشفى يتلقون العلاج من إصاباتهم بينهم ضابط شرطة»

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت أن شرطيا تعرّض للطعن الجمعة وأصيب عدد من الأشخاص بجروح في «حادثة خطيرة» دفعت السلطات لفرض طوق أمني وسط غلاسكو وقتل المنفذ.

وأفاد شهود عيان أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح في الحادثة، فيما تمكن ضابط شرطة من إطلاق النار على المشتبه به وقتله.

وتكررت حوادث الطعن في بريطانيا في السنوات الأخيرة، وكانت الشرطة البريطانية أعلنت فبراير الماضي إصابة ثلاثة أشخاص في عملية طعن في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوبي لندن، مؤكدة مقتل المهاجم.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في ديسمبر 2018 شخصين طعنا في هجوم إرهابي على جسر «لندن بريدج».

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