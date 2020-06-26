السعودية تسجل 3372 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5085 حالة تعافٍ

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 5085 حالة تعافٍ جديدة بفيروس «كورونا»، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 117882 حالة، فيما قررت تونس فتح حدودها للقادمين من ألمانيا وإيطاليا دون إجراءات وقائية خاصة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 170639 حالة مؤكدة، بزيادة 3372 إصابة عن المسجلة أول من أمس.

وأعلنت الوزارة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1428 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 51325 حالة، منها 2206 حالات حرجة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 144 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 1366 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 34902 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 680 حالة لعمانيين، و686 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 548 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 18520.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة أمس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 339 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحافي أمس، إنه تم تسجيل 909 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 42788 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 558 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 33367 حالة.

وفي رام الله أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 1568 منها 947 حالة نشطة، لافتةً إلى أن عدد الفحوص التي أجريت أمس وصل إلى 2400 فحص في مختلف المحافظات.

على صعيد آخر قررت تونس إعفاء المسافرين القادمين من ألمانيا ودول أخرى مصنفة كجهات متعافية من الوباء من أي إجراءات صحية وقائية عند دخول حدودها قبل فتحها غداً السبت.

وصنفت وزارة الصحة التونسية، التي أعلنت سيطرتها على الوباء في البلاد بشكل كامل، الدول الأجنبية إلى ثلاث وجهات ذات منحى متدرج لمخاطر فيروس كورونا المستجد.

وصنفت ألمانيا إلى جانب إيطاليا من بين الدول الرئيسة داخل الاتحاد الأوروبي، كجهات ذات مخاطر ضعيفة أو منعدمة للوباء، وبالتالي لن يكون القادمون منها، بمن فيهم الجالية التونسية المهاجرة التي تقدر بمئات الآلاف، مطالبين بتحاليل مسبقة. وبحسب إجراءات الوزارة، سيكون على القادمين من دول ذات مخاطر متوسطة تقديم تحاليل مخبرية قبل الوصول إلى تونس بـ72 ساعة، والخضوع للحجر الصحي بالنسبة للقادمين من دول عالية المخاطر.

- سلطنة عمان تسجل حالتي وفاة و1366 إصابة جديدة بالفيروس.

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