ترامب يدلي ببيان مهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيدلي ببيان مهم، قريبا.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الخميس، عن كيليان كونواي مستشار الرئيس الأميركي، أن الأخير سيدلي ببيان مهم بشأن خطة "الضم"، التي ستعكف إسرائيل على تنفيذها لأراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية.

وأكدت كونواي أن ترامب لديه ما يقوله بهذا الشأن، وسيكون سعيدا بذلك أيضا، قائلة: "جميع التوقعات السابقة، والتي يمكن وصفها بالمربكة قد تبددت، فالرئيس الأمريكي يريد أن يكون وكيلا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو يسعى لذلك في الوقت الراهن".

وأوضحت الصحيفة نقلا عن كونواي أنه من المقرر ان يحضر كلمة أو بيان الرئيس الأميركي، كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس.

تجدر الإشارة إلى أن نتنياهو قد أعلن، أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو المقبل.

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