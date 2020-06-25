زلزال بقوة 6 درجات يضرب نيوزيلندا واليابان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ضرب زلزال بقوة 2. 6 درجة على مقياس ريختر منطقة العاصمة اليابانية طوكيو في وقت مبكر صباح يوم الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن لم يتم اصدار تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عالية (تسونامي).



وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع الزلزال قبالة ساحل مقاطعة تشيبا المجاورة لطوكيو، وعلى عمق حوالي 30 كيلومترا تحت سطح الأرض، ولم ترد تقارير بعد بشأن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار، يشار إلى أن اليابان واحدة من أكثر دول العالم المعرضة لحدوث زلازل.

كما ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر جزيرة ساوث آيلاند في نيوزيلندا ليل الأربعاء - الخميس.

وذكرت صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" أن مركز الزلزال كان على بعد 40 كيلومترا غربي ميلفورد ساوند في فيوردلاند وعلى عمق 5 كيلومترات

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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