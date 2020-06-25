الإمارات تؤكد رفضها التدخلات العسكرية الخارجية في الشأن العربي

المصدر: القاهرة - وام

أكدت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال مشاركتها في الجلسة الثالثة (الختامية) لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت أمس «عن بُعد» برئاسة رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وبثت من العاصمة المصرية القاهرة، على رفضها القاطع للتدخلات العسكرية الخارجية في الشأن العربي خصوصاً في العراق وسورية وليبيا، مشيرة إلى أن هذا التدخل يقوض أسس السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كما أنه يتعارض مع المواثيق والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.

ودعت الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى ضرورة تفعيل استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، وضرورة اتخاذ مواقف عربية حازمة للتصدي لمحاولات تركيا الرامية إلى تهديد أمن واستقرار وسيادة الدول العربية.

وأكدت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، ناعمة عبدالله الشرهان، خلال إلقائها مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الجلسة، على رفض الأطماع التوسعية لبعض الدول في الأراضي العربية، وطالبت بالتصدي لما تقوم به تلك الدول من إرسال ميليشيات إرهابية أجنبية وأسلحة إلى الأراضي العربية ومن عدم التزام بالقرارات الدولية في هذا الشأن.

وجدّدت ناعمة الشرهان التأكيد على حق الإمارات في استعادة جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) المحتلة من قبل إيران، مطالبة إيران بالاستجابة لكل الجهود والمساعي السلمية التي تقوم بها دولة الإمارات، بما يؤدي إلى إنهاء احتلال تلك الجزر الإماراتية من خلال التفاوض المباشر أو اللجوء إلى التحكيم الدولي.

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