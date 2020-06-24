بومبيو: قرار الضم في الضفة الغربية "يرجع للإسرائيليين"

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء أن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "يرجع للإسرائيليين"، ملمحاً بذلك إلى أن الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر لإسرائيل للشروع بالضم.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: "قرارات الإسرائيليين بتوسيع سيادتهم على تلك الأراضي هي قرارات ترجع للإسرائيليين أنفسهم"، في تصريحات تأتي بعد دعوة مشتركة من الأمم المتحدة والجامعة العربية لإسرائيل للتخلي عن خطط الضم.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده نتنياهو في الأول من يوليو، بدأ مساعدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناقشات أمس الثلاثاء حول ما إذا كان سيتم منح نتنياهو الضوء الأخضر لخطة الضم.

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