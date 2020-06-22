أوروبا تواصل رفع تدابير العزل.. ومليونا إصابة بـ «كورونا» في أميركا اللاتينية

المصدر: مدريد - أ.ف.ب

واصلت أوروبا، القارة الأكثر تضرراً جرّاء فيروس «كورونا» المستجدّ (كوفيد-19)، رفع اجراءات العزل، أمس، مع إعادة إسبانيا فتح حدودها أمام الأوروبيين، في وقت تجاوزت أميركا اللاتينية عتبة المليوني إصابة، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه طلب إبطاء وتيرة فحوص الكشف عن «كوفيد-19»، لأن ذلك يؤدي إلى «اكتشاف عدد أكبر من الإصابات».

وأودى وباء «كوفيد-19» بحياة ما لا يقلّ عن 464 ألفاً و423 شخصاً في العالم، وأصاب أكثر من 8.8 ملايين شخصاً، تعافى من بينهم أكثر من أربعة ملايين، منذ أن أعلنت الصين رسمياً ظهور المرض في ديسمبر الماضي، وفق تعداد لـ«فرانس برس» استناداً إلى مصادر رسمية.

ورفعت إسبانيا، وهي من بين الدول الأكثر تضرراً جرّاء الوباء مع 28 ألفاً و322 وفاة، أمس، حال التأهب المعلنة منذ 14 مارس، وفتحت حدودها البرية مع فرنسا. لكن حدودها البرية مع البرتغال ستبقى مغلقة حتى الأول من يوليو. وفتحت كذلك ومرافئها ومطاراتها أمام رعايا الاتحاد الأوروبي. ولن يُفرض على هؤلاء حجراً صحياً لمدة 14 يوماً، إنما تمّ الإبقاء على تدابير وقاية صارمة كقياس الحرارة على الحدود ووضع الكمامات. وفي الأول من يوليو، ستفتح إسبانيا حدودها أمام كل الجنسيات، وسُمح للإسبان نفسهم أن يلتقوا بأقربائهم وأصدقائهم خارج نطاق مناطقهم.

وتجاوز عدد الإصابات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، بؤرة الوباء حالياً، عتبة المليونين، بعد الولايات المتحدة وكندا (أكثر من 2.3 مليون إصابة معظمها في الولايات المتحدة)، وأوروبا مع أكثر من 2.5 مليون إصابة، أكثر من نصفها في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وفي أميركا اللاتينية، سُجلت نصف الإصابات في البرازيل ثاني دولة أكثر تضرراً جرّاء الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة (وفق الأرقام المطلقة). وتجاوزت البرازيل عتبة المليون إصابة وتقترب حصيلة الوفيات لديها من 50 ألفاً.

وفي البيرو، التي تشهد أسبوعها الـ13 من العزل الكامل، تجاوزت الحصيلة الرسمية 250 ألف إصابة، من بينها 7861 وفاة. وكذلك تخطى عدد الوفيات في تشيلي 7000، وفي المكسيك 520 ألف إصابة.

وفي الولايات المتحدة (قرابة 120 ألف وفاة، وأكثر من 2.2 مليون إصابة)، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استأنف حملته لإعادة انتخابه، مساء أول من أمس، أنه طلب إبطاء وتيرة فحوص الكشف عن «كوفيد-19»، لأن ذلك يؤدي إلى «اكتشاف عدد أكبر من الإصابات». وفي وقت لاحق أكد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس» من دون الكشف عن هويته، أن الرئيس كان «يمزح بالطبع للتنديد بالتغطية الإعلامية السخيفة في بلاده»، بحسب وصفه.

وجاءت تصريحات ترامب أثناء أول تجمع انتخابي بعد العزل أقامه في قاعة مغلقة لم تكن ممتلئة بالجمهور، بقدر ما كان متوقعاً في مدينة تالسا في ولاية أوكلاهوما. وقبل ساعات قليلة من التجمع، تبيّن أن ستة أفراد من فريق حملة ترامب مصابون بـ«كوفيد-19» ووُضعوا في الحجر الصحي.

ووقع الحاضرون الذين لم يضع إلا قلة قليلة منهم كمامات، وثيقة يتعهدون فيها عدم القيام بأي ملاحقات قانونية في حال إصابتهم بالفيروس خلال المناسبة.

وفي وقت تراجع الوباء في نيويورك وشمال شرق البلاد، إلا أنه يواصل تفشيه في أنحاء أخرى من الولايات المتحدة. وحتى الآن كانت ولاية أوكلاهوما المحافظة الواقعة في الجنوب، بمنأى نسبياً عن الفيروس إلا أنها تشهد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات.

إسبانيا ترفع حالة التأهب، وتفتح مرافئها ومطاراتها أمام رعايا الاتحاد الأوروبي.

إصابة ستة من فريق حملة ترامب بـ«كورونا»، ووضعهم في الحجر الصحي.

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