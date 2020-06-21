الأردن يعلن وقوفه إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد

المصدر: عمان - أ ف ب

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره المصري سامح شكري تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب مصر في مواجهة "أي تهديد"، على ما أفاد بيان صادر عن الخارجية الأردنية.

وقال البيان إن الصفدي أجرى الأحد اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية مصر سامح شكري جرى خلاله "بحث المستجدات المرتبطة بالأزمة الليبية، والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة".

وأكد الصفدي خلال الاتصال "وقوف الأردن الكامل إلى جانب مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها ذاك أن أمن مصر هو أمن الأردن وركيزة أمن واستقرار المنطقة برمتها".

وشدد على "ضرورة بذل كل جهد ممكن لوقف النار، ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالح ليبيا وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة بشكل عام".

وبحسب البيان، أكد الوزيران "ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسياً بتوافق أطراف الأزمة الليبيين بأقرب وقت ممكن، وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة التي تشمل اتفاق الصخيرات، ومؤتمر برلين، واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين".

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