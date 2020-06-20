إغلاق الخليل ومنع الأعراس وبيوت العزاء في المحافظات الفلسطينية

المصدر: رام الله - د. ب. أ

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا) قال أشتية في مؤتمر صحافي، مساء اليوم السبت، حول إجراءات الحكومة الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، أنه سيتم فرض منع التنقل داخل المحافظة لمدة خمسة أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، بحيث يسمح فقط للأفران ومحال البقالة والصيدليات والمصانع بالعمل خلال هذه الأيام فقط، مع مراعاة شروط السلامة العامة والالتزام بها.

وتابع أشتية «يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي بعد غد الاثنين الساعة 8 مساء، و تمنع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، منعا قاطعا في كل المحافظات وتحت طائلة المسؤولية القانونية، ومنذ هذه الليلة.

وتأتي هذه الإجراءات على خلفية ارتفاع الإصابات في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم جميعها في الضفة الغربية، لترتفع الحصيلة الإجمالية في فلسطين إلى 954 إصابة، بينهم 592 حالة تعاف و5 حالات وفاة.

وطالب رئيس الوزراء جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء.

ودعا أشتية الوزراء ابتداء من الغد العمل على تقليل حركة موظفيهم بين المحافظات، إلا بما تقتضيه الحاجة، ويستثنى من ذلك موظفو الخليل حيث يطلب منهم الدوام داخل المحافظة بالترتيب مع وزرائهم.

وقال أشتية»سيتم فرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل قرية أو مخيم أو حي في مدينة أو مدينة ينتشر فيها الفيروس، وبما يشكل خطورة على مجموع السكان".

وأضاف أشتية أنه سيتم إعادة فتح مراكز الحجر التي تم إغلاقها في جميع المحافظات، ويُطلب من مستشفيات القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لأي حاجة لهم.

وتابع رئيس الوزراء قائلا إنه اعتبارا من يوم غد سنبدأ استقبال أبنائنا العالقين في بعض الدول، وسيتم إجراء فحوصات طبية لهم، وسيطلب منهم حجر أنفسهم في بيوتهم لمدة أسبوعين.

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