موجة ثانية من فيروس «كورونا» تضرب الأراضي الفلسطينية

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان، أمس، دخول موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19» إلى الأراضي الفلسطينية، بعد ارتفاع مطرد في أعداد الإصابات بين الفلسطينيين خلال الساعات الـ24 الماضية. وفيما أغلقت السلطات السعودية 131 منشأة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية في المدينة المنورة، أعلنت الكويت تعافي 616 إصابة من فيروس فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إنه تم تسجيل 24 إصابة جديدة، أمس، بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت مدن الضفة الغربية، منذ أول من أمس وحتى ظهر أمس، 62 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل إصابات يسجل خلال يوم واحد منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس، في مارس الماضي.

وتركزت معظم الإصابات، المسجلة خلال اليومين الماضيين، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية، منذ بدء الجائحة، إلى 507 إصابات، بينها حالتا وفاة، في حين سُجلت في قطاع غزة 72 إصابة ووفاة واحدة.

وقالت الوزيرة إن الموجة الثانية تعد «أخطر من الموجة الأولى بسبب اكتشاف العديد من البؤر الوبائية غير معروفة المصدر، بالإضافة إلى إصابة كوادر طبية وصحية بالفيروس».

وأضافت: «نشدد مجدداً على أهمية وضرورة تقيد جميع المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية».

وتجري وزارة الصحة الفلسطينية 5000 فحص يومياً، بخمسة مختبرات حكومية في الضفة الغربية، بحسب الوزيرة.

وقالت الكيلة إنه يجري «التجهيز لافتتاح مختبرين جديدين في مدينتَي طولكرم وأريحا».

وأضافت «هناك توصيات بإغلاق المناطق والتجمعات السكانية الموبوءة، وتقييد الحركة فيها، والتوصية بتشديد المخالفات على غير الملتزمين، سواء من المواطنين، أو المتاجر والمؤسسات وغيرها».

وأعلنت السلطات عن إغلاق مستشفى نابلس التخصصي وحجر الطواقم والمرضى، بعد أن أعلنت في وقت سابق عن إغلاق أقسام عدة في مستشفى الخليل الحكومي بشكل مؤقت، من أجل تعقيمها عقب ارتيادها من قبل أحد المصابين بالفيروس.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نفذ الإثنين الماضي، جولة ميدانية في أسواق مدينة رام الله، مقر القيادة الفلسطينية، يرافقه رئيس الوزراء، محمد اشتية، إذ حث الفلسطينيين على الالتزام بشروط السلامة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وفي السعودية، أعلنت السلطات، أمس، عن إغلاق وتغريم 131 منشأة في المدينة المنورة، لم تتقيد بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.

وقالت أمانة المدينة المنورة، في بيان صحافي، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن فرقها الرقابية وبلدياتها الفرعية أغلقت، أول من أمس، 13 منشأة تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت إلى أن بلدياتها الفرعية والضواحي تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجدّ، من خلال تكثيف الجولات اليومية على الأسواق والمحال والمراكز التجارية. من جانبها، أعلنت الكويت، أمس، تعافي 616 إصابة من مرض «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء من المرض 29512.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، عن تسجيل 739 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19)، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 26 ألفاً و818، و119 وفاة، وتماثل 13 ألفاً و264 حالة للشفاء. وفي الرباط، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9042 حالة. وقالت الوزارة إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة، أمس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 213 حالة. وفي السودان، أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس «كورونا»، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 487 حالة والإصابات إلى 8020 حالة، وأوضحت وزارة الصحة السودانية أن عدد المتعافين ارتفع إلى 2966 بعد تعافي 146 شخصاً.

الكويت تعلن شفاء 616 حالة من «كورونا»، والسلطنة تسجّل 739 إصابة جديدة بالفيروس.

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