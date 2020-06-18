السعودية تدين "العدوان التركي والإيراني" على العراق

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعربت السعودية، اليوم الخميس، عن ادانتها ما اعتبرته "عدوانا" تركيا وإيرانيا على الأراضي العراقية، مؤكدة وقوفها إلى جانب بغداد فيما تتخذه من إجراءات لحفظ "سيادتها وأمنها واستقرارها".

وشنّت تركيا صباح الأربعاء عملية عبر الحدود ضد متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة "إرهابياً"، ونشرت قوات خاصة في المناطق الجبلية في شمال العراق التي يتخذها المقاتلون الأكراد مخبأ لهم.

والثلاثاء، استهدف قصف مدفعيّ إيرانيّ قرى حدودية بمحافظة أربيل. وعادة ما تستهدف إيران مواقع لحزبي "بيجاك" والديموقراطي الكردستاني الإيراني، في محاولة للقضاء على المعارضين الأكراد.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة المملكة العربية السعودية وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية".

ورأت فيه "تدخلاً مرفوضاً في شأن دولة عربية، وانتهاكًا سافرا لأراضيها، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، ومخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية".

كما أكّدت "وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب جمهورية العراق الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

وطالبت بغداد الخميس من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية و"الكف عن الأفعال الاستفزازية"، بينما استدعت وزارة الخارجية سفير إيران وسلّمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي.

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