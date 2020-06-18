عبدالعزيز بن طلال يدعو لإنقاذ 15 مليون ضحية عمالة أطفال في العالم العربي

المصدر: الرياض - الإمارات اليوم

دعا الأمير عبدالعزيز بن طلال آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من معاناة أكثر من 15 مليون طفل من ضحايا عمل الأطفال في العالم العربي، ممن حرمتهم الظروف فرصة عيش حياة طبيعية كريمة تتيح لهم إطلاق طاقاتهم الكاملة.



وبمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال" الذي حددته الأمم المتحدة في 12 يونيو، استعرض الأمير عبدالعزيز أحدث الإحصاءات المتعلقة بعمل الأطفال في المنطقة، داعياً الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والدولي إلى تنسيق جهودها للتصدي لتداعيات وباء "كوفيد-19" وعواقبه الوخيمة على الأطفال. وقال سموه: "أطفال المنطقة هم عماد مستقبلها، وعلينا رعاية طفولتهم والاهتمام بهم عبر تنمية مهاراتهم وتعزيز صحتهم النفسية والجسدية لضمان مستقبل مشرق لنا جميعاً".



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news